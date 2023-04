Tajante respuesta de Fabián Cubero cuando le preguntaron si puede haber un diálogo con Nicole Neumann

Fabián Cubero respondió tajante cuando desde LAM le preguntaron si existe la posibilidad de tener un diálogo con Nicole Neumann en medio del conflicto con Indiana.

“¿Crees que en algún momento puede haber algún diálogo entre vos y Nicole?”, le consultaron y el exfutbolista contestó: “No, hoy no”.

“¿Te puedo preguntar por qué?”, insistió el cronista de la emisión de América y la pareja de Mica Viciconte dijo contundente: “No te puedo decir”.

FABIÁN CUBERO DESMINTIÓ LAS VERSIONES DE QUE NO SE HACE CARGO DE SUS HIJAS

Fabián Cubero desmintió las versiones que circularon en su contra respecto a las hijas que tuvo con Nicole Neumann, Indiana, Allegra y Sienna.

“Yo me hago cargo de mis hijas, no me tengo que hacer cargo de nadie más, cumplo con el colegio, la obra social de las nenas porque son mis hijas”, dijo el deportista.

Entonces, sentenció: “El arreglo que se hizo en su momento quedó antiguo porque yo tenía otra situación a la que tengo ahora. Me estoy haciendo cargo de mis hijas como corresponde”.