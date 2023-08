En diálogo con Socios del Espectáculo, Fabián Cubero habló del motivo de la distancia entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, quien vive en su casa desde diciembre.

“Nosotros hablamos con Nicole después de lo que vos comentaste y ella nos dijo que no habla porque las protege”, le dijo el cronista y él contestó: “No, está bien, yo no dije nada malo”.

“Simplemente que Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así”, agregó.

“¿Tiene que ver con que hay milanesas en tu casa?”, le consultaron y el exfutbolista respondió: “No, ¿a ustedes les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verduras?”.

“He escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en enserio porque la realidad no es esa”, cerró Cubero.

MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO HABLARON DEL PRIMER AÑO DE LUCA CUBERO

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron con el programa matutino de eltrece del primer año de Luca y contaron detalles del festejo que le tienen preparado.

“Se viene el primer año de Luca el 6 de mayo, el bautismo, estamos re contentos”, dijo la panelista de Ariel en su Salsa y el exfutbolista agregó: “Van a venir todos, toda la familia y amigos”.