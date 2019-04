Sin dudas, el casamiento de Jorge Rial y Romina Pereiro que tuvo lugar el último sábado fue una de las grandes bodas del año.

El lunes, en Involucrados trataron el tema e, inevitablemente, Mariano Iúdica le consultó a Luis Ventura por la celebración de Jorge, de quien se encuentra distanciado tras más de veinte años de amistad.

"Está todo el mundo muy pendiente, mucha gente me llama y no quiero hablar". G-plus

“¿Qué sentiste este fin de semana?”, le preguntó Mariano. Sorpresivamente, Luis respondió: “En este tema, me voy a retirar. No quiero hablar”.

Pero explicó: “Por una cuestión muy simple, cualquier cosa que pueda decir va a ser interpretado y no quiero. Está todo el mundo muy pendiente, mucha gente me llama y no quiero hablar”, dijo Luis, a quien Rial aseguró que iba a invitar a la fiesta luego de que Pamela David le preguntara al aire si el periodista participaría de la boda.

"Jorge Rial no me invitó pero tampoco tenía por qué hacerlo. Él vivió su momento y está bárbaro. Nada más. Basta. No tengo por qué dar explicaciones. Yo lo vivo desde mi lugar" G-plus

Con una foto de Romina, sus hijas y Jorge con Morena, Facundo Ambrosioni y Rocío de fondo, Luis aseguró sobre la armonía familiar de Rial: “Veo esa familia unida como está y no hay que tocarla, que siga esa postal. Ver a las dos hermanas juntas y a Facundo integrado a esa familia me llena de felicidad. Mirá las sonrisas de Morena y Facundo”.

Por último, expresó: “Lo digo una sola vez: Jorge Rial no me invitó pero tampoco tenía por qué hacerlo. Él vivió su momento y está bárbaro. Nada más. Basta. No tengo por qué dar explicaciones. Yo lo vivo desde mi lugar, y esa foto familiar me da felicidad. Si fuera solo la foto, no; pero quiero que esa imagen se transfiera a sus vidas. Si esto es verdad, es bárbaro”.

