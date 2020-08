Susana Roccasalvo pudo salir en vivo en Implacables tras el escándalo con Lío Pecoraro: "Esta persona fue imputada"

Esta semana salió a la luz una fuerte interna entre dos figuras de canal 9, luego de que Susana Roccasalvo recurriera a la Justicia para que investiguen los números de teléfono que la "hostigaban" siempre que intentaba hacer su labor periodísta en Implacables. Lo que no imaginó la conductora fue que gran parte de esos llamados los hacía su colega Lío Pecoraro, con quien comparte pantalla en El Nueve.

Pese a que Tomás Dente contara en Nosotros a la Mañana que las autoridades del canal les pidieron a los protagonistas del escándalo y a los empleados de su emisora que no hablen más del tema en su pantalla, Susana pudo salir en vivo este sábado en su programa e hizo un nuevo descargo.

"No hubiera querido que fuera alguien conocido, pero así lo fue. Esta persona fue citada por la Justicia y ya ha sido imputado". G-plus

"Quiero tomarme unos segunditos, ya es de público conocimiento esta lamentable denuncia, este lamentable pedido que le hice a la Justicia para que me pudiera informar quién era la persona que llamaba, en estos casi tres meses, insistentemente a mi celular y produjera el corte de transmisión en varias oportunidades. No hubiera querido que fuera alguien conocido, pero así lo fue. Esta persona fue citada por la Justicia y ya ha sido imputado", dijo la conductora.

Luego de una pausa en su serio mensaje, Susana Roccasalvo agregó: "Simplemente he defendido la libertad de trabajo mía y la de la gente de canal 9, de los técnicos, que casi tres meses estuvieron corrieron de un lado para el otro. No voy a hacer ningún otro tipo de comentario. Pero no es un punto final porque falta que la Justicia se expida con todo este tema".