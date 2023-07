Susana Giménez opinó de la asistencia de Jey Mammón a los Martín Fierro y generó polémica

Susana Giménez habló con Socios del Espectaculo sobre Jey Mammón, luego de que este dijera que asistirá a la premiación de los Martín Fierro 2023.

“Jey Mammón a los Martín Fierro, ¿qué te parece su vuelta?”, le preguntaron y la diva contestó: “Me parece fabuloso, es bárbaro, por favor, terminemos con toda esta estupidez”.

“Son cosas del pasado, lo de hoy la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado... Cada cual que haga su vida, yo no opino, no me gusta hablar de los demás”, agregó por su parte la conductora.

SUSANA GIMÉNEZ HABLÓ DE SU VUELTA A LA TELEVISIÓN

Susana Giménez habló de su vuelta a la televisión tras regresar a Argentina: “Llegué ayer, voy al Martín Fierro y después me voy a Estados Unidos”.

“El año que viene vuelve mi programa a Telefé, el de siempre, el tradicional de todos los domingos, creo”, dijo la diva argentina.