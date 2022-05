Susana Giménez se conmovió hasta las lágrimas por su premio Martín Fierro de Brillantes: "No soy de emocionarme"

El mimo que Susana Giménez recibió al consagrarse con el premio Martín Fierro 2022 de Brillantes hizo que la diva de los teléfonos se conmoviera hasta las lágrimas.

"Yo no soy muy de emocionarme, y ahora estoy emocionada", reconoció la conductora de Susana Giménez.

Contenta y entre lágrimas, Susana afirmó: "Los amo a todos. A mis compañeros, mis amigos, verlos después de tanto tiempo…".

En su momento de gloria, Susana Giménez le rindió tributo a Mirtha Legrand, que esta vez no estaba ternada en ninguna categoría: "Chiqui, me parezco a vos. Te habías parado recién. ¿Cómo te vas a parar, Reina? No te pares, no te muevas, que después te voy a besar mucho".

EL BALANCE DE SUSANA GIMÉNEZ DE SU VIDA

Al final de su agradecimiento por el premio a sus 35 años de trayectoria, Susana Giménez reconoció con humor después de ver los momentos más memorables de su ciclo, con bloopers incluidos.

"No puedo creer todo lo que hice. 35 años son mucho, pero se me pasaron volando. ¿Qué habré hecho yo? Sin embargo, disfruté de la vida por más que trabajé muchísimo toda mi vida", reflexionó.

A lo que Susana Giménez concluyó con un balance positivo: "Fui feliz, gocé, viajé y me pasaron cosas maravillosas. He tenido una vida fabulosa, ¡y espero seguir teniéndola por unos años más! Porque este año fue duro, como dijeron todos".