Susana Giménez confirmó que entrevistará a Wanda Nara, tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez: "A mí ella nunca me miente"

Desde Miami Susana Giménez reveló que finalmente tendrá la palabra más buscada. Wanda Nara romperá el silencio en una entrevista mano a mano con ella, tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez.

“¿Te vas a ver a Wanda Nara?”, le preguntó Marley a la diva y ella lo confirmó. “Sí, me voy a París a verla pero hoy me dijeron, yo no sé si me perdí algún capítulo o qué, pero que estaban en Dubai”, reconoció, un poco desconcertada. “Se fueron a Dubai porque parece que están reconciliándose”, completó el animador.

“Está bien. Qué pareja no tuvo algún problema, alguna vez… Por favor”, relativizó Susana al mediático caso. “Yo lo que vi cuando estuve con ellos es que se amaban profundamente. Él es divino y ella también”, destacó.

“Yo estuve conviviendo un poco con ellos en Milán y me encantó cómo se trataban, cómo eran”, aseguró Susana.

"Qué pareja no tuvo algún problema, alguna vez… Por favor. Yo lo que vi cuando estuve con ellos es que se amaban profundamente. Él es divino y ella también". G-plus

“Yo quiero saber lo que ella dice. Ella a mí nunca me miente”, expresó, para recordar la primera nota que le hizo. “¿Te acordás cuando decía que era virgen? Vino a mi programa y yo le pregunté. Le dije ‘Wanda, todos dicen esto’ y me dijo ‘yo a vos no te puedo mentir, Su’. Me dijo ‘no era verdad, era por publicidad’”, rememoró, entre risas.