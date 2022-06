La supuesta joven amante de Gerard Piqué rompió el silencio: "Estoy de exámenes finales"

Finalmente, la mujer con la que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira hizo un fuerte descargo.

La camarera, que tendría 22 años y que prefiere que la nombren por sus iniciales, CM, sería físicamente muy parecida a la cantante.

Sin vueltas, la mujer aclaró que no es verdad que vivió un affaire con el futbolista. Y mucho menos que la pareja se habría separado por ella.

QUÉ DIJO LA MUJER CON QUIEN PIQUÉ LE HABRÍA SIDO INFIEL A SHAKIRA

"No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales...".

"No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar...".

"Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente que es lo que me importa", sentenció CM en diálogo con Socialité.

Además, desde el programa se despidieron remarcando que en realidad CM estaría hablando de CC, otra chica que estaría saliendo con Piqué y que habría ido a alentarlo en la cancha en más de una oportunidad.