Se supo por qué Morena Rial y su hijo podrían quedar en la calle

Después de la ametralladora verbal que utilizó para denostar a Jorge Rial y revelar varios trapitos sucios que quedaron de la relación que alguna vez denominaron amistad, ahora Luis Ventura lanzó un tweet incendiario contra su examigo sobre More Rial.

“Cheee, Mercenario Joe… Mi sobrina me termina de llamar porque ella y tu amado nieto en pocas horas van a quedar en situación de calle. Caradura, menos cartas documento y más generosidad. Cuando vas reencontrarte con el amor, salame”, escribió.

Ventura hizo referencia así a la complicada situación habitacional que transita Morena, que vive en un departamento de Belgrano cuyo alquiler oscilaría los 1500 dólares mensuales, que Jorge no estaría abonando desde marzo, según reveló Fernanda Iglesias.

LAS CONDICIONES QUE JORGE RIAL LE PUSO A MORENA PARA ALQUILARLE UN DEPARTAMENTO

“Morena se quería mudar si o si a Puerto Madero, pero Jorge no quería. Para alquilarle ese departamento divino, cuatro ambientes, con cochera, en Belgrano, precioso, él puso como condición que su nieto fuera al colegio de River. El nene está anotado ahí”, reveló Iglesias.

Iglesias contó que Rial le encargó a un tercero que le consiga el departamento a Morena, pero como la dueña del inmueble no quería que firme la joven, tuvieron que recurrir a Jorge para que se haga cargo de la operación.

Sin embargo, el periodista no fue a firmar sino que envió a un escribano en su lugar y ahí surgió un nuevo inconveniente. “La firma del contrato no coincidía con la del DNI. Entonces el escribano tuvo que demostrar que él había cambiado su firma. Y después, se dieron cuenta que él no puso su dirección, sino la de América”, contó Iglesias, y reveló que habrá una mediación el 8 de agosto para solucionar esta situación.