Se supo por qué detuvieron al Pollo Álvarez en medio de una trasmisión en Qatar

Desde que comenzaron los preparativos para el viaje a Qatar, los periodistas y conductores hicieron hincapié una y mil veces en las duras leyes que rigen ese estado y lo difícil que sería transmitir de ahí, y el Pollo Álvarez fue el primero en probar el rigor de la seguridad local.

Mientras salía al aire en Nosotros a la mañana, el Pollo fue encarado por un hombre que le exigió sus documentos en un tenso momento que obligó a los camarógrafos a apuntar sus equipos en otra dirección por temor a una represalia.

“No le gusta que esté grabando”, se escuchaba decir a Joaquín, mientras Nicolás Magaldi, desde el piso, pedía pasar a otro tema para evitar que la situación de Álvarez empeorara. Luego de que la situación diera paso a la tranquilidad, el Pollo habló con Socios del espectáculo para aclarar el entuerto.

Más sobre este tema Tefi Russo bromeó sobre la detención del Pollo Álvarez en Qatar y posteó los mejores memes

REVELARON POR QUÉ DETUVIERON AL POLLO ÁLVAREZ EN QATAR MENTRAS ESTABA AL AIRE

“Estoy bien, fue una locura realmente lo que pasó, nos esperaban afuera del aire para que nos vayamos”, leyó al aire Luli Fernández, en base al mensaje que le envió el Pollo, y explicó: “Los estaban apurando para que se fueran del lugar”.

“Es insólito lo que me pasó, te juro que no estoy exagerando nada, fue un pésimo momento, nos rajaron, estamos yéndonos en un auto, estamos muy asustados”, agregó la modelo, leyendo otro mensaje de Álvarez.

“El Chino Rey, que es el productor ejecutivo de Nosotros a la Mañana, me dijo que no podía grabar en ese lugar. El Pollo ya no está retenido”, reveló Karina Iavícoli, en comunicación con el compañero del Pollo Álvarez.