Se supo cómo hará Morena Rial para viajar a Miami sin dinero ni trabajo

Morena Rial, en medio del tremendo conflicto con su padre, Jorge Rial, contó que se irá a Miami con su abogado, Alejandro Cipolla, mientras sigue creciendo el rumor que los conecta sentimentalmente.

En este contexto, según TN, Ángel de Brito reveló cómo Morena, que no tiene trabajo y a quien Jorge le cortó todas las tarjetas, hará para pagarse su viaje a Estados Unidos junto a su letrado.

Morena se trasladaría a Miami totalmente gratis porque habría sido invitada por Jacqueline Patoka, la empresaria uruguaya a la que considera su "mamá de corazón". G-plus

TREMENDAS DECLARACIONES DE MORENA RIAL CONTRA SU PADRE

A pocos días de que se celebre el Día del Padre, Morena Rial dejó en claro que esa fecha especial no le remueve ningún sentimiento por el suyo, en medio de la guerra mediática que mantiene desde hace varios días.

“Estás angustiada porque, en cierto modo, a Jorge lo querés”, analizó el panelista de A la tarde, luego de que Morena se muestre muy triste por tener que enviar a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, a Córdoba por “seguridad” –tal como ella mismo lo declaró- después de su accidente vial.

Tras escucharlo, Morena respondió sin vueltas: “Que me importa (Jorge). No me importa. No quiero que se meta más en vida. ¿Quedó claro?”, sentenció. Y cerró, muy enojada: “No quiero que aparezca más. Para mí, si desaparece es lo mejor que me puede pasar. Lo que hizo, hasta ahora, fue arruinarme la vida".