Sugestiva reacción de Triana Ybañez cuando le preguntaron si el exmarido de Fátima Florez se propasó con ella: "Me lo reservo"

El nombre de Triana Ybañez surgió cuando se conoció la separación de Fátima Flórez y, quien fue su pareja durante 22 años, Norberto Marcos. La bailarina, que está de novia con Mariano Martínez, desmintió todo y ahora apuntó hacia el exmarido de la capocómica.

“Es todo una mentira. A nadie le gustaría estar viendo una nota, una información y me llegaban mensajes de todos lados por algo que es totalmente mentira y caés en la volteada”, aseveró, en Socios del espectáculo.

“No sé de quién viene el rumor y no me interesa hablar de eso. Me agarro de mi realidad, de mis vínculos que son sanos, que siempre laburé y que todo lo que dicen es mentira”, dijo la bailarina.

"No voy a hablar de Fátima. Para mí fue un vínculo laboral que se terminó hace mucho tiempo. Fue sorpresivo todo esto". G-plus

LLAMATIVA REACCIÓN DE TRIANA YBAÑEZ SOBRE EL EXMARIDO DE FÁTIMA FLÓREZ

Pero cuando el cronista del ciclo de eltrece quiso saber cómo estaba hoy el vínculo de Triana con Fátima, fue rotunda. “No voy a hablar de ella. Para mí fue un vínculo laboral que se terminó hace mucho tiempo. Fue sorpresivo todo esto”, señaló.

“Yo siempre me voy en buenos términos y del otro lado, habría que preguntarle a las otras personas pero a mí no me interesa eso. Yo hace mucho dejé de trabajar ahí”, apuntó, mientras daba una sugerente frase cuando le preguntaron por el ex de la humorista.

“¿Lo pasaste mal? ¿Norberto alguna vez se propasó?”, indagó el periodista, mientras ella sorprendía con una frase. “Eso me lo dejo para la intimidad. No voy a hablar de esa persona”, concluyó.