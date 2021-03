El sueño que cumplió Sergio Lapegüe tras superar el covid: "Extrañaba ese pequeño placer tan único"

Tras más de 10 días internado en el hospital, desde donde relató su día a día en medio de la lucha contra el coronavirus y luego de mostrarse muy emocionado por volver a su hogar (donde continuará con su recuperación), Sergio Lipegüe cumplió uno de sus sueños.

Así lo relató el propio periodista a través de Instagram: “Cuando estaba internado en terapia intensiva siempre le decía a @bochiok que soñaba con desayunar descalzo debajo de los árboles y salir a caminar por mi barrio. No deseaba más. No quería más. Extrañaba ese pequeño placer. Tan hermoso. Tan único”, comenzó diciendo el conductor.

“Eran esas mínimas cosas las que me motivaban a mejorar. A salir del pozo. Aún respiraba gracias a la ayuda del oxígeno. No sabía cuánto tiempo iba a estar con el respirador, ni cuánto tiempo más iba a estar internado. No importaba. Y sin embargo mi sueño era ese, tan sencillo. Volver a caminar por mi lugar. Por mi barrio. El que me vio nacer. Donde está mi familia, mis amigos. Son muchos años en el mismo lugar. Muchos amigos los que crecimos juntos. Después de dos semanas en recuperación en mi casa es lo que hago”, agregó, visiblemente emocionado.

Además, Lapegüe volcó sus sensaciones en la red social donde muchos usuarios le dieron fuerza con corazoncitos y mensajes de aliento: “Les quiero contar mi felicidad. Mi progreso es lento pero firme. Avanzo muy de a poco. Pero avanzo. Siguiendo el tratamiento con la kinesióloga. Con perseverancia voy recuperándome. Empecé caminando muy despacio 5 minutos por día. Hoy, ya logré caminar 15 minutos seguidos. Me canso, sí, pero camino. Y eso es maravilloso”.

“Estoy feliz. Se los quería contar a ustedes que siempre son tan generosos conmigo y se preocuparon tanto. Gracias, gracias, gracias.... vamos por más”, cerró, junto a varias fotos de su tarde al aire libre donde su hija, Mica Lapegüe, registró el momento especial.