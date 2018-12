Por primera vez, Adrián Suar habló sobre la repercusión insoslayable de la grave denuncia por violación que enfrenta Juan Darthés. “Me sorprendió lo de Thelma Fardin”, empezó el productor y luego encaró de frente los cuestionamientos por haber mantenido al actor en la tira Simona, tras las denuncias de Calu Rivero.

“No sabía qué hacer, si dejarlo o no. Fue dificilísimo, pero fundamentalmente para mí que soy el productor y tengo que dar un mensaje. Me debatí mucho sobre qué hace un productor, un ser humano. Mi dilema era entre lo ético y el rol de la Justicia. Y en el medio estaba yo”, comentó.

"Yo hablé con él, tuve una charla. No lo conté nunca. Hablé en privado y le pregunté qué había pasado. ¿Si me convenció? No es que me convenció, yo siempre le creí a Calu". G-plus

"Sabía que lo que decía Calu era verdad y así fui a hablar con Juan. '¿Qué pasó?, '¿te confundiste, creíste que ella gustaba de vos?'. Yo le hice todas esas preguntas". G-plus

“Lo que dice Calu ha pasado en el mundo del espectáculo, que un actor equivocado abra la boca demás para dar un beso y no es la primera vez. Y no va a ser la última. Tampoco es moneda corriente, no he escuchado mucho sobre actores que se desubiquen", agregó Suar.

"Sabía que lo que decía Calu era verdad y así fui a hablar con Juan. '¿Qué pasó?, '¿te confundiste, creíste que ella gustaba de vos?'. Yo le hice todas esas preguntas y el me dijo 'No, creéme que no y yo lo voy a judicializar'. Y ahí yo dudé y, con la foto de hoy, hice una evaluación completamente equivocada", completó el productor.