Stefano De Gregorio, un galán enamorado por primera vez: "Nunca en mi vida había estado de novio y con Juli conocí el amor"

Desde que hizo su primer papel a los 6 años en Chiquititas, Stefano "Yeyo" De Gregorio (24) no paró de trabajar. Y mientras vive la felicidad de debutar en teatro en Carlos Paz con la obra Sé infiel y no mires con quién, el actor disfruta del amor... ¡por primera vez en su vida!

"Con Julieta García (24) estamos hace un año. En realidad, nunca le pregunté si quería ser mi novia pero desde que estamos juntos, nunca nos separamos. Se vino todo el verano a acompañarme a mí acá pero ahora en febrero se va unos días porque tiene que rendir unos finales. Está terminando la carrera de kinesiología en Santa Fe. Vive en Santa Fe, donde vive. Después veremos qué hacemos cuando se reciba. Seguramente se venga a Buenos Aires conmigo", contó De Gregorio en diálogo con la revista Pronto.

"Cuando la vi quedé flechado. Me acerqué y le dije 'no me quiero cruzar con ninguna chica más. Si me das bola, estoy hecho'. Ella se largó a reír, se hizo la difícil y finalmente cayó rendida, jajaja. Empezamos a salir ese fin de semana y nunca más nos despegamos", agregó.

Luego, dio detalles de las cualidades que lo enamoró de Julieta: "Ella, toda. Es hermosa. Tenemos muy buena piel, compartimos la buena onda y es la primera vez en mi vida que me pasa que quiero pasar todo el tiempo al lado de una mujer. No me aburro ni me desentiendo. Nunca en mi vida había estado de novio y con Juli conocí el amor".

"Ninca antes me había enamorado en la vida, jamás. No sé por qué pero jamás salí con una chica más de un mes. Entonces es raro para mí pero me encanta. No sé, ¡me tocó ahora!", cerró, feliz de vivir esta nueta etapa de su vida.

