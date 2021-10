Sorpresivo reconocimiento de Verónica Ojeda a Gianinna Maradona: "Si la llamo por Dieguito viene corriendo"

La afirmación de Verónica Ojeda sobre Gianinna Maradona debería ser normal y por lo tanto pasar desapercibida, pero la historia de conflictos que las unió hace que sea resonante: "Yo sé que, si el día de mañana necesito algo para Dieguito, si llamo a Gianinna ella viene corriendo".

Las declaraciones de la madre del hijo menor de Diego Maradona fueron en Los Ángeles de la Mañana, donde participó el viernes como angelita invitada y reflexionó sobre las hermanas de Dieguito Fernando: "Como es el más chiquito, aunque hoy no estén presentes, no se hablen o lo que sea, sé que el día de mañana si pasa algo con Dieguito, o necesita algo, yo sé que sus hermanas van a estar. Sé cómo son y que lo quieren, aunque no quieren exponer nada y lo entiendo".

"Yo sé que, si el día de mañana necesito algo para Dieguito, si llamo a Gianinna ella viene corriendo. Pero bien, porque sé que lo quieren. Está bueno eso. Yo le hablo siempre a Dieguito de sus hermanas", enfatizó sobre la novia de Daniel Osvaldo.

Por otra parte, Ojeda reveló que Dieguito "habla muy seguido con Jana por FaceTime".

De todas formas, Verónica Ojeda marcó las diferencias que todavía mantiene con Diego Junior, con quien no tiene contacto hace años, y con Dalma, sobre quien aseguró que no puso a disposición su ADN para que los supuestos hijos extramatrimoniales de Maradona comprueben su identidad.