Primero, Morena Rial fue junto al pequeño Francesco al estudio de ShowMatch para alentar a su amiga Charlotte Caniggia en su debut en el Súper Bailando.

Luego, la hija de Jorge Rial confirmó que acompañaría a Charlotte en el ritmo “salsa de a tres”, en la que los participantes invitan a famosos a bailar con ellos.

Pero, finalmente, Morena parece haber llegado al ciclo de Marcelo Tinelli para quedarse. Así lo informó Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter, donde contó que la joven ya firmó su contrato para ser participante del ciclo.

“Hoy @moorerial firmó su contrato para sumarse al #Bailando2019. Es la primera famosa confirmada, entre las nuevas parejas que se sumarán”, contó Ángel en carácter de primicia desde la red social.

Antes de debutar, Morena ya tiene una polémica asegurada luego de sus picantes críticas a Karina La Princesita, quien también forma parte del exitoso ciclo de eltrece. Además, la joven se mostró muy segura a la hora de hablar de las críticas que puede recibir de parte del exigente jurado: “No les tengo miedo, no me cambia mucho lo que me digan, no voy a salir hecha un Piquín de ahí, así que digan lo que me digan... ya está. Uno nunca sabe, yo soy medio loquita y puedo responder también”.

En su momento, More contó que Tinelli se comunicó personalmente con su papá para preguntarle si podía convocarla a la salsa de a tres y el conductor de Intrusos dio si visto bueno. ¿Qué dirá ahora que su hija queda como concursante fija?

