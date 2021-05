Sorpresivo mea culpa del Polaco sobre sus crisis mediáticas con Barby Silenzi: "Somos culpables de mostrar todo"

El arranque de La Academia pone al Polaco y a Barby Silenzi ante la oportunidad de destacarse como dupla en la pista, pero los expone a eventuales peleas mediáticas o roces que afecten su relación. Eso es algo que el cantante tiene bastante claro, para sorpresa de todos, y lo reconoció sin tapujos en una nota con Intrusos.

“Estoy muy bien yo con mis hijas, con Barby, de verdad. Estamos bien, somos una pareja muy expuesta que tenemos eso de que la gente se entera que a veces nos separamos, que hay quilombo”, explicó el Polaco. Luego, el artista fue enfático: “Somos una pareja igual que la gente que está del otro lado y tratamos de que luchar por nuestra familia. Y hasta el último día vamos a luchar. El día que no podamos luchar más vamos a estar separados definitivamente”.

En una inédita autocrítica respecto de su vínculo con la madre de Abril (11 meses), continuó: “Tengo que saber que saber también que nosotros somos los culpables de mostrar todo lo que nos pasa, de exponernos que todos saben qué es lo que nos pasa. La culpa la tenemos nosotros”.

Al final, el Polaco bromeó con las constantes peleas, crisis y reconciliaciones con Barby Silenzi y reflexionó: “También tengo mi lugar para enojarme o para decir paren un poco. No tengo problemas con la prensa, de hecho, estoy donde estoy gracias a ustedes que me dieron la oportunidad, que me abren las puertas y me dan este espacio. Si en algún momento sintieron que hice algo en contra de ustedes, les pido perdón. A esta hora estamos bien con Barby. Ah, pero nos peleamos. Y ahora nos reconciliamos, ja, ja”.