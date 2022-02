Sorpresivo mea culpa de Lizy Tagliani tras la acusación de infidelidad de Leo Alturria: "Hay un porcentaje de verdad"

La separación en supuestos buenos términos de Lizy Tagliani y Leo Alturria con el correr de los días se fue tiñendo de polémica. Él apareció en las redes para señalar que ella le había sido infiel y que él había sido el que tomó la decisión de romper. Ahora la humorista salió a hablar.

Súper sincera, la conductora de Trato Hecho se refirió a los fuertes dichos de su ex. "Quiero decir que hay un porcentaje de verdad en lo que dijo, pero no es tan así. Él y yo sabemos muy bien lo que pasó, nos queremos", contó Tagliani en Flor de Equipo.

"Le dije que nos quedemos con la gente que no nos juzga. Vos y yo sabemos quiénes somos y cómo somos como personas", aseveró Lizy, en un mensaje de voz que envió al ciclo de Florencia Peña.

LIZY TAGLIANI CONTÓ CÓMO ESTÁ HOY CON LEO ALTURRIA

"Leo se siente tan agredido en las redes y en todo que contestó lo que mejor le salió, como le sale y es lo que le pasa, pero nada más. Lo entiendo, de alguna manera", señaló, sobre las reacciones que tuvo la noticia de su ruptura.

"Como le digo a él, en definitiva somos él y yo, no tenemos una familia. Yo no estoy con cuatro pibes encerrados en una habitación y llame al cable para que corten la televisión para que los pibes no vean todo lo que se dice sobre su papá y su mamá", bromeó.

"Estamos muy bien, en el medio del quilombo", afirmó Lizy.