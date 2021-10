Sorpresivo llanto en vivo de Marcelo Iripino en pleno juego en Bienvenidos a bordo: "Estuve muy mal en la pandemia y necesitaba venir acá a divertirme"

Antes de dar paso a un nuevo juego en Bienvenidos a bordo, Marcelo Iripino se tomó unos segundos para hablarle especialmente a Guido Kaczka y no pudo evitar quebrar en llanto en vivo al compartir sus sentimientos.

“Te quiero decir algo nada más porque las cosas hay que decirlas en vida. Es un agradecimiento que quiero hacerte, te lo juro es en serio y fuera de joda”, comenzó diciendo el coreógrafo en un cara a cara con el conductor.

“En la pandemia yo estuve muy mal, con pánicos y fue horrible. Y no iba a programas de televisión porque tenía miedo. Y es importante para mí, como persona, poder haber tenido esta posibilidad de venir a tu programa porque, te juro por Dios, que necesitaba divertirme. Estoy sensible, no estoy jodiendo”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Iripino: "En la pandemia yo estuve muy mal, con pánicos. Y es importante para mí, como persona, poder haber tenido esta posibilidad de venir a tu programa porque, te juro por Dios, que necesitaba divertirme". G-plus

Fue entonces que, luego de que Guido se acercara para abrazarlo, Iripino cerró: “A parte te bancaste todo el año laburando en la pandemia y nosotros acá haciéndote el aguante. Quiero agradecértelo en vida porque si no las cosas no se dicen. Te lo agradezco de corazón”.