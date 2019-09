Sorpresivo gesto de Tomás Dente con su hermano Fernando: "Me encantaría que gane el Bailando; hincho por él"

La renuncia de Hernán Piquín en las instancias definitorias del Súper Bailando 2019 le dio la posibilidad a Fernando Dente de ser el nuevo partenaire de Macarena Rinaldi. El regreso del artista a ShowMatch fue a puro lujo en el cha cha pop y cosechó 25 puntos de parte del jurado.

El miércoles por la noche Tomás Dente habló de la performance de su hermano menor en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine). “No lo vi, me acosté temprano, pero lo vi a la mañana tempranito. Me encantan los dos”. Luego, aclaró ante la duda de una de sus panelistas: “No le mandé un mensajito antes del baile (y se encogió de hombros)”.

"Se merece ganar el Bailando, ¿por qué no? Hincho por él y Maca, estamos peleados pero no deja de ser mi hermano". G-plus

Cuando Clara Douradinha le preguntó si le mandó un mensajito de felicitaciones después del baile, el conductor replicó con una risa pícara: “¡Mandale vos!”. Luego, Noelia Antonelli le consultó si iría a verlo cuando le toque hacer el ritmo de Rock Nacional, y Tomás respondió sin anestesia intentando contener su sonrisa: “No, tengo un evento. Sé qué fecha es. (...) No lo quiero eclipsar, es su momento”. Así fue que dejando escapar una carcajada descartó sumarse a la pista en caso de que exista la posibilidad de que convoquen a familiares: “No me gusta bailar”.

“Siempre digo lo mismo. A mí me encanta que a mis hermanos les vaya bien. Cuando me enteré que Fer desembarcaba en la pista, más allá de que como conductor de Laflia hay que tener objetividad, me encantaría que mi hermano gane el Bailando. Es mi hermano y quiero que a todos mis hermanos les vaya bien. Se merece ganar el Bailando, ¿por qué no? Hincho por él y Maca; estamos peleados, pero no deja de ser mi hermano”, aseguró con alegría.

En este contexto, Tomás Dente reconoció que no tiene diálogo con Fernando Dente desde hace meses, y tampoco lo llamó para saludarlo en su cumpleaños el 7 de enero.

¿Habrá reconciliación total en ShowMatch?