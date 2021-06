Sorpresivo dato sobre el reality de Pampita: "En el parto va a ingresar una cámara a grabar de manera muy cuidada"

Las grabaciones del reality de Pampita marchan según los estipulado y en Los Ángeles de la Mañana revelaron que a la modelo se moviliza junto a un séquito de técnicos con equipos de última generación. Ángel de Brito reveló que, si bien la modelo tiene fecha para dar a luz el próximo 22 de julio, el nacimiento de la beba podría retrasarse algunas semanas y Maite Peñoñori agregó que la producción planea grabar también el parto de la jurado.

“El otro día Marcelo Tinelli adelantó al aire que la nena de Pampita se va a llamar Antonella. Fue porque estaban grabando para el reality antes empezar el programa y nos preguntaban a todos cuándo creíamos que iba a nacer y cómo se iba a llamar”, contó Ángel de Brito. “No nos queda otra que participar porque nos están filmando, y todo gratis. ¡Pampita nos está esclavizando! Ella se llena de guita y nosotros nada”, reclamó el conductor.

“Tiene fecha para el 22 de julio, pero ella me decía que todos sus embarazos terminaron en la semana 42, y por eso calcula que va a nacer en agosto, es decir que se va a retrasar. O sea: Guillermina Valdés, sentate a esperar. Pampita quiere estar hasta el último día, quiere cobrar hasta el último peso”, agregó Ángel, que le preguntó a Maite si sabía algo de la grabación del parto.

"Pero a la gente de técnica con la que trabaja en el reality les dijeron que uno va a grabar de manera muy cuidada" G-plus

“Por la información que tengo, va a ingresar solamente una cámara a la sala de parto para tener un registro muy cuidado del parto de Pampita. Yo no se lo pregunté, lo voy a hacer en la próxima nota que tenga con ella, pero a la gente de técnica con la que trabaja en el reality les dijeron que uno va a grabar de manera muy cuidada”, contó la panelista. “Ella está preocupada porque dice que Roberto García Moritán no presencia un parto desde hace 15 años y entonces me dice ‘Espero que no le pegue mal y se le baje la presión’”, agregó Maite.

“Lo mejor que le podría pasar es que se desmaye ahí nomás, sería genial”, acotó Ángel con ironía, mientras Pía Shaw brindaba un dato que podría cambiar todos los planes de Pampita y García Moritán. “Esto se llama ‘juguemos con el morbo de que se va a ver parir a Pampita’. Para mí le mintieron al equipo técnico porque no puede entrar una persona ajena a una sala de parto y menos en pandemia. Se va a grabar con un celular para que quede el registro”, señaló la panelista de LAM.