Sorpresiva respuesta de Marcela Tauro sobre si volvería a trabajar con Jorge Rial: "Tendríamos que tomar un café"

Hace algunos días, Jorge Rial se mostró buena onda con Marcela Tauro y contó que pese a su escandalosa pelea hoy por hoy entre ambos está todo bien. Acto seguido, la panelista opinó sobre las declaraciones del conductor y aclaró si ella se siente igual.

"En realidad cuando terminamos, terminamos. No nos hablamos nunca más. Te juro que no. Pero bueno, qué se yo. A mí ya se me pasó, así que...", contó en diálogo con la revista Paparazzi tras recordar la pelea con Jorge que hizo que ella se alejara de Intrusos (América).

En la misma línea, Marcela reveló si en un futuro cercano volvería a encarar un proyecto laboral con Rial y sorprendió al responder que sí, aunque antes le gustaría charlar con él para aclarar algunas cuestiones.

"Y... Mirá... Creo que sí. Primero tendría que tomar un café y hablar algunas cosas. Pero creo que sí. Yo no tengo problemas con nadie. Ya pasó mucha agua bajo el puente y... hasta ahora no se dio pero porque uno tiene que respetar los tiempos. En algún momento supongo que se dará", cerró la panelista de Polémica en el bar (América) dejando la puerta abierta a la posibilidad de regresar a Intrusos (América).

¡Limaron asperezas!