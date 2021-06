Sorpresiva respuesta de Laurita Fernández cuando le preguntaron cómo lleva la soltería tras su separación de Cabré: "¡A pleno!"

Laurita Fernández contó cómo transita esta nueva etapa de soltería después de terminar su relación con Nicolás Cabré. La bailarina se mostró radiante a un mes de hacer pública la noticia de la ruptura con el actor, reveló que ya pasaron los momentos de tristeza y desmintió rumores de romance con Cachete Sierra.

“¡A pleno!. Yo estoy bien, estoy muy bien. Estoy con ganas de estar así, sola. Que pase lo que tenga que pasar, yo me siento de verdad bien. En otro momento sentí tristeza, de cosas que a veces cuesta dejar atrás”, se sinceró la actriz luego de que en una nota con Intrusos le consultaran al respecto.

En esta oportunidad, Laurita se animó a confirmar que esta vez la ruptura con Cabré es definitiva: “Estamos separados y yo le deseo lo mejor y él a mí. Si hoy tengo que contestar si o no, si”. La conductora también hizo referencia a los trascendidos de un vínculo amoroso con Agustín Sierra.

“No nada. No se cómo remar la respuesta. Es un copado y un gran compañero. Por momentos me volvió loca. No pasa absolutamente nada”, expresó Laurita Fernández y sobre los mensajes privados argumentó: “Jamás mandaría al frente a nadie por sí o por no. Si alguien llegase a escribir por privado es porque quiere que quede en privado”.