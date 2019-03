Si bien su corazón hoy late por Bianca Iovenitti -con quien todavía no quiere ponerle título a la relación- las preguntas sobre Laurita Fernanández, su ex, son una constante en las entrevistas con Federico Bal.

El actor visitó el piso de Cortá por Lozano y no le esquivó a ninguna consulta. Indagado por cómo vive los rumores que hablan de un vínculo entre la bailarina y Nicolás Cabré cuando todavía la protagonista de Sugar era su novia, el actor se sinceró: "Todos piensan '¿qué pasó?', pero la relación terminó mucho antes que el vínculo de ella y Cabré. De hecho tuve la oportunidad de trabajar en una película con él cuando era más chico y es un pibe divino, así que creo que hacen una buena pareja", dijo. Y sorprendió con una refleción: "Creo que son mucho más compatibles que ella y yo".

"Son más más compatibles en todo sentido. En cómo están planeando su vida, su laburo, ahora comparten una nueva comedia. Me parece que la vida les cuadró un mismo camino. Si me pedís que opine de ellos, no puedo. Simplemento opino como una exnovia. Laura es una mujer que tal vez necesitaba ese tipo de vínculo. Y capaz yo no se lo podía dar o no estaba preparado para encarar. Esa cosa de la convivencia, por ejemplo", agregó Bal.

"Con Nicolás puede generar una relación mucho más como la que ella estaba buscando y yo tal vez estaba buscando otra cosa. En el momento en el que sucedía, éramos felices, la vida estaba hermosa. Más o menos estuvimos juntos 2 años. Hoy somos dos personas distintas", agregó.

Por otro lado, no escatimó en halagos para Laurita: "La veo muy bien y eso me da mucha alegría. Le deseo lo mejor porque fue una mujer que me acompañó al lado de mi vida durante momentos muy duros, fue un soldado. Eso me lo llevó en el corazón. Entonces, ¿cómo voy a hablar mal de ella? No lo voy a hacer, porque nunca lo hice de ninguna ex".

"Todavía hay mucho respeto y cariño. Hace mucho que no la veo porque no coincidimos. ¿Si iría a verlos al teatro? ¿Por qué no? Los dos son grandes actores y van a estar en una obra muy buena", cerró.