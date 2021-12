Marcela Tauro sorprendió al aire a Andrea Taboada tras su desmayo por el final de LAM: "¿No estarás embarazada?"

El inesperado final de Los Ángeles de la Mañana llevó a que Andrea Taboada se descompense cuando Ángel de Brito anunció la noticia. Escuchando con atención la reacción que tuvo la panelista, Marcela Tauro la sorprendió con una pregunta íntima en vivo.

"¿No estarás embarazada?", disparó Tauro, quien estaba dándole un móvil a LAM y le llamó la atención el fuerte malestar de Taboada, repleto de náuseas.

LA SOPRESIVA PREGUNTA DE TAURO A TABOADA

Ángel de Brito: -¿Es verdad que te desmayaste? ¿Vomitaste, cuando te enteraste lo de LAM?

Andrea Taboada: -Me sentía mal. Me descompensé. Me senté en el piso.

Marcela Tauro: -Taboada, ¿no estarás embarazada? ¿No vamos a ser tíos?

Taboada: -¡No! Estaba muy nerviosa. Estas bombas que tira Ángel. ¡Imaginate!

Tauro: -Yo te entiendo. Fue un golpe para todos. La gente los ama.

ÁNGEL DE BRITO EXPLICÓ POR QUÉ TERMINA LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

Lejos de cualquier pronóstico, la semana pasada Ángel de Brito comunicó en Twitter que el 31 de diciembre Los Ángeles de la Mañana llega a su final. Luego argumentó los motivos.

"Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche", dijo el conductor y periodista.

"Quiero agradecer a las 75 angelitas que pasaron por acá. Fueron 1500 programas, cinco temporadas, tuvimos mucha competencia buena siempre, es algo único porque nos vamos haciendo un éxito y estamos muy orgullosos de este programa", destacó Ángel.

"Me parecía que lo tenía que comunicar yo porque se iba a filtrar en cualquier momento. Lo sabía muy poca gente, las chicas no sabían y se enteraron ayer. Seguramente volveré a trabajar con las seis en algún otro proyecto y quiero decir que es el mejor grupo que tuve", concluyó.