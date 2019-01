El video de Guido Süller con la cara desfigurada desde el hospital Austral generó preocupación entre sus seguidores, familiares y seres queridos. Y una de las personas que está acompañándolo incondicionalmente en su recuperación es Tomasito, con quien está casado desde hace 8 meses.

Pese a que la nota se basó en el cuadro clínico del querido mediático, el entrevistado sorprendió al dar detalles de su vida íntima con su esposo: "Nunca tuvimos relaciones sexuales", reveló el cordobés en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

Tomasito: "Con Guiso Süller nunca tuvimos relaciones sexuales. Lo que pasa es que a nosotros no nos une el sexo, nos une el corazón. Él no me atrae como hombre, somos compañeros de ruta". G-plus

"Lo que pasa es que a nosotros no nos une el sexo, nos une el corazón. Él no me atrae como hombre, somos compañeros de ruta. Le puedo demostrar mi amor de otra forma, acompañándolo como estoy haciendo ahora. La relación siempre se planteó así", agregó, generando las risas de todo el panel.

Por último, Tomasito ahondó en la táctica que el matrimonio implementó en las noches: "Cuando nos conocimos la relación era como de padre e hijo. Nunca me atrajo. Es más, dormimos juntos y hacemos una pared de almohadas. Nos casamos porque él me quería dar su apellido y me quería dar su herencia por si le pasaba algo".

Tomasito: "Con Guiso Süller nunca tuvimos relaciones sexuales. Lo que pasa es que a nosotros no nos une el sexo, nos une el corazón. Él no me atrae como hombre, somos compañeros de ruta".