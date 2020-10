La sorpresiva confesión de Juana Viale sobre su faceta más "salvaje": "Cuántas uñas del pie he perdido"

La conducción de Juana Viale de los tradicionales almuerzos de Mirtha Legrand permitió que el público conozca un poco más a la actriz. Ahora la nieta de la Chiqui sorprendió contando que es fanática… ¡de hacer pogo en los recitales!

“Yo soy re ‘poguera’ cuando voy a ver bandas que me gustan. Me gusta estar abajo, no estar sentada diciendo ‘este tema es un bomba’. ¡A mí me gusta estar allá abajo!”, contó, mientras hablaba con sus invitados de cómo extrañaba ir a ver a sus músicos favoritos.

Pero no fue todo, parece que a Juana no le gustan los pogos “tranqui” sino los más potentes. “¡Cuántas uñas del pie he perdido en los pogos!”, confesó, risueña. “Se necesita eso, obviamente cuando se pueda”, comentó Juana Viale con simpatía.