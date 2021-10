La sorpresiva confesión de Jésica Cirio en La peña de Morfi: "Me gusta más la crema para la chanchada"

En La peña de Morfi celebraron el Día internacional del dulce de leche y, mientras hablaban de sus usos, la charla se puso picante cuando Jésica Cirio como el chef Rodrigo Cascón contaron los usos eróticos que podían darle.

“El dulce de leche es un pegote, imagínate eso en las sábanas”, se quejó la animadora, haciendo que el cocinero se despache. “Jugá con crema, mejor, no con dulce de leche”, lanzó, pícaro.

Entre risas sobre el tono que había tomado la charla, Jésica fue más específica. “A mí me gusta más la crema. Estamos hablando de la chanchada”, señaló, mientras comentaba que ese tipo de dulces eran perfectos “para salir de la rutina”.

Jésica: "El dulce de leche es para la previa, no para el final. Cuando terminó ya está, me fui a dormir". G-plus

El chef, por su parte, siguió levantando la vara. “El dulce de leche a mí no me molesta porque hay que ser trabajador y a mí no me jode”, lanzó, risueño al tiempo que la esposa de Martín Insaurralde señalaba cuando podía usar algo dulce en la intimidad. “Es para la previa, no para el final. Cuando terminó ya está, me fui a dormir”, acotó, divertida.

Rodrigo: "El dulce de leche a mí no me molesta porque hay que ser trabajador y a mí no me jode". G-plus

Sin embargo, Gerardo Rozín se mostró muy en desacuerdo y pidió respeto… ¡para el manjar favorito de los argentinos! “No me gusta que se metan así con el dulce de leche, comprate mejor unas esposas o unos juguetes”, acotó, con humor.