La sorpresa de Marley al descubrir la lencería sexy de Catherine Fulop y Ova Sabatini: "¿Es un calzoncillo sin cola?"

La visita de Marley al hogar de Catherine Fulop y Ova Sabatini dejó muchos momentos divertidos. Es que la edición de Por el mundo en casa contó con un insólito hallazgo en plena recorrida por todos los recovecos de la vivienda del matrimonio de famosos.

Pícaro e indiscreto, el conductor comentó: “A Cathy no se le ocurrió mejor idea que decirme que acá (en este cuartito) no me podía meter. Ella está cocinando, así que vamos a ver”. En el preciso instante en que Marley corrió la puerta de lo que parecía ser un vajillero, la venezolana gritó y apareció desesperada para detener a su visitante.

Una mirada rápida de Marley detectó vasos, platos, copas, condimentos… ¡y un disfraz de mucamita hot! Sonrojada, la conductora explicó: “No crean que vivimos solos. Vivimos con Tiziana y su novio. Yo espero que ellos se vayan a dormir y le doy con todo a la casa. ¿No ven que la casa está limpia?”.

Pero ese no fue el único ni más incómodo descubrimiento de Marley, sino que encontró una prenda blanca con un elástico a rayas de color rojo, blanco y azul que miró con detenimiento hasta descartar que fuera un barbijo: “¡Es un calzoncillo sin (la cobertura del) culo! ¿Es del Ova?”.

Entre carcajadas cómplices, Cathy reprochó a su invitado por la curiosidad extrema y protestó: “Esto es secreto”.

Al rato, Ova Sabatini se defendió de la insólita acusación: “¡Ese calzón no es mío! O es de Lucas (N del R: el novio de Tiziana) o es tuyo, Marley”. Como sea, el momento arrancó las risas de todos.