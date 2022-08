Soledad reveló el insólito motivo por el que estuvo un mes sin hablar con su marido

Soledad Pastorutti visitó La Peña de Morfi y recordó que en una ocasión estuvo nada menos que un mes sin hablarse con Jeremías, su marido y padre de sus dos hijas y sorprendió a Jey Mammon y todos los presentes con el insólito motivo de la disputa.

Todo comenzó cuando Jey le pidió a Jeremías que ingrese al piso del estudio para saludarlo y le preguntó: “¿Es verdad que en una vuelta discutieron por fútbol y no hablaron por un mes?”.

“Sí, de ahí en más dije que de fútbol, de política y religión no se habla más en mi casa”, recordó Jeremías Audoglio. “¿Es posta que por un mes no hablaro?”, insistió Jey.

LA SOLA REVELÓ EL EPISODIO CON JEREMÍAS QUE CULMINÓ EN QUE NO HABLARAN POR UN MES

“Puede ser”, dijo La Sole a pura risa. “Pasa que somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio”, aclaró la jurado de La Voz Argentina.

“Pero con el tiempo creo que hemos encontrado la manera de… Yo, por ejemplo, lo banco a él cuando no jugamos en contra, obviamente, y él me banca a mí”, dijo la cantante. De todas formas, La Sole aclaró que no ven partidos juntos de ninguna manera.

“Él se pone como el tipo este que grita”, dijo La Sole en referencia al recordado Tano Pasman. “De hecho, los clásicos hace muchos años que no los veo”, agregó Jeremías, mientras Soledad confesó que “lo tiene filmado”.

¿Cuándo compartirá estos divertidos videos?