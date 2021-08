Soledad Pastorutti reveló por qué no aceptan a su marido en MasterChef Celebrity: "No lo quieren porque no tiene redes sociales"

Súper feliz por su rol de jurado en La Voz Argentina (Telefe), Soledad Pastorutti visitó a Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) y al hablar de su marido, Jeremías Audoglio, hizo una revelación que sorprendió.

La cantante contó que quiere que el padre de sus hijos forme parte de MasterChef Celebrity (Telefe) porque cocina súper bien, pero aunque lo propuso un montón de veces la producción siempre dice "no" por un contundente motivo.

"Ya lo propuse como tres veces para MasterChef pero como no tiene redes sociales, no lo quieren. ¡Se están perdiendo a un puteador serial! Me puedo llegar a morir si le veo ahí", reveló, entre risas.

Y antes de despedirse contó cuál es el fuerte de su marido en la cocina. "Es bueno en los escabeches, hace salsas y es muy metódico. Aparte, pone toda la comida bien presentada. Cuando él cocina yo soy muy feliz. Vuelvo del estudio y no encuentro nada porque es muy limpio, ordena todo, es un 10", cerró, enamorada.

¿Se sumará?