Soledad Pastorutti habló contundente sobre su cruce con un hombre que criticó sus looks más sensuales

En las redes sociales Soledad Pastorutti tiene un perfil muy ameno, sin embargo mostró todo su carácter con un hombre que en las redes sociales cuestionó sus looks más sensuales que lleva el último tiempo. La cantante estuvo en La peña de Morfi se refirió al chispazo twittero y fue por más.

“Fue Con Altura, como la Rosalía”, lanzó, divertida en alusión al éxito de la cantante española, para lanzar una rotunda frase. “Hay comentarios de gente que vos te das cuenta al toque que en su put… vida te compraron una entrada, ni un disco, ni nada”, lanzó, picante.

“Perdón el exabrupto, pero vos te das cuenta que lo hacen es que vieron un titular, te vieron pasar, te ven en este momento por cómo estoy vestida y tira al aire el comentario que no me parece mal. Todos lo hacemos, somos seres humanos. El tema es cuando lo ponés en un tweet y me arrobás… ¡se encontró con una gringa del otro lado!”, aseguró, entre risas.

SOLEDAD PASTORUTTI HABLÓ DE SU CRUCE TWITTERO CON UN SEGUIDOR

El usuario de la red social aseveraba que la jurado de La Voz Argentina había perdido su esencia, algo que la molestó.

“Si la gente busca en el diccionario la palabra ‘esencia’ se va a encontrar con que la esencia no cambia nunca, la de nadie cambia. A lo mejor yo siempre fui así y antes era más niña y me animaba mucho menos”, afirmó, en el ciclo de Jey Mammon y Jésica Cirio.

“Después el cambio es inevitable porque la vida nos trasciende a todos. Yo creo que nadie cambia. El que es amable, es amable toda la vida, el que es cariñoso lo es toda la vida y él que no lo es, también”, concluyó.