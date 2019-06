En su infancia Soledad Pastorutti (38) se ganó un lugar dentro del folclore y más de 20 años después el público todavía la recuerda como en sus comienzos bailando revoleando el poncho. En Cortá por Lozano la cantante habló de la sorpresa que despierta su imagen en sus últimos años y cómo llegó en un momento de madurez.

“El cambio de look fue un poco buscado. Era necesario. También tiene que ver con que yo empecé a verme de otra manera. A mí me gusta estar bien, me gusta correr, pero también es cierto que siempre fui, no se si insegura, pero pudorosa. Nunca pretendí mostrar mi cuerpo, ni cómo estaba vestida. Cuanto más desapercibida podía pasar para mi era mejor”, aseguró en el ciclo de Verónica Lozano.

"Al principio el poncho tenía que ver con la comodidad. Era la única ropa que tenía, como un uniforme. No tenía ropa ni para todos los días. Con mis primeros Gran Rex, que los hizo Aníbal Pachano, empezamos con la pestaña postiza, el pelo. Me ponía un corset que me levantaba todo". G-plus

También Soledad contó cómo el look de sus inicios con el poncho la limitaba: “Al principio ese vestuario tenía que ver con la comodidad. Era la única ropa que tenía, como un uniforme. Entonces, para mí era más fácil venir a Buenos Aires a hacer prensa. De verdad que no tenía ropa ni para todos los días”, contó y terminó revelando un inesperado famoso que la ayudó a cambiar su imagen. “Con mis primeros Gran Rex, que los hizo Aníbal Pachano, empezamos con la pestaña postiza, el pelo. Me ponía un corset que me levantaba todo”, relató entre risas.

"Después con seguridad uno maneja las cosas de otra manera, pero para una mujer cuesta mucho pasar de la niñez a la adolescencia y de ahí a la madurez estando expuesta". G-plus

La artista también reconoció que vivir en Arequito, su pueblo, hacía que esté pendiente del “qué dirán”: “Después con seguridad uno maneja las cosas de otra manera, pero para una mujer cuesta mucho pasar de la niñez a la adolescencia y de ahí a la madurez estando expuesta”, reflexionó. “Hoy con internet mis hijas agarran tutoriales y saben más que yo de cómo maquillarse. Antes no teníamos toda esa información”, finalizó.

