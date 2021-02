Soledad Fandiño tiene coronavirus y el Pelado López contó al aire el resultado: "Dio positivo y por eso no está hoy"

A través de su cuenta de Instagram, Soledad Fandiño contó que tiene coronavirus, siguiendo una lista de famosos que dieron positivo recientemente como Germán Paoloski, Darío Barassi, Flavio Mendoza, Tamara Pettinato, entre otros.

La conductora de Santo sábado tuvo que ausentarse de Santo sábado, el ciclo que encabeza con el Pelado López. “Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado y fue positivo. Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos”, expresó la actriz sobre el momento que vive.

Unos minutos después de arrancar una emisión del programa, el Pelado contó al aire la situación de su compañera. “Le mando un beso a Sole que no está hoy acá porque tiene positivo de Covid-19. Esperamos que se recupere y le mandamos un saludo de todo el equipo”, aseveró el animador.

Más sobre este tema Soledad Fandiño habló de su relación con René Pérez: "No somos perfectos, somos ex y nada es color de rosa"

El positivo de coronavirus de Soledad Fandiño que la hará ausentarse de Santo sábado.

Foto: Instagram stories