Soledad contó cómo toma su marido los looks sensuales que luce en La Voz Argentina: “No le copa nada"

Con más de dos décadas en pareja, el único novio que tuvo en su vida, Soledad Pastorutti (40) se casó en 2007 con Jeremías Audoglio (43). Padres de Antonia (11) y de Regina (8), el Jere y la Gringa tienen una relación muy particular en la que ella admite entre risas que él la cela por la forma de vestirse.

En una entrevista en Cortá por Lozano, la folklorista afirmó que ella no postea fotos sexies en sus redes sociales. "Si encontrás una foto muy sexy te pago un asado", desafío la Sole a Verónica Lozano en vivo. Ahí, la conductora indagó: "¿A Jere no le copa?".

"No. A Jere no le copa nada", se sinceró la jurado de La Voz Argentina. "Cuando me vio en la publicidad de La Voz, que tenía un top…", comentó sugestiva. A mí me gusta más eso (N del R: señaló looks suyos elegantes en la pantalla) que mostrar".

Entonces, retomó su relato original: "Cuando salió la promoción de La Voz estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo ‘ah, bueno’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé, le dije que a todos les tenía que decir ‘mirá con quién estoy’, y ya está".