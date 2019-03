Siendo una mujer cautelosa con los asuntos del corazón, este verano Sol Pérez (25) decidió blanquear el incipiente romance que había comenzado con Rodolfo Parato, el dueño de una reconocida confitería de Mar del Plata. Sin embargo, a pocas horas de contar en TV que se "estaba viendo" con el joven, la relación llegó a su final.

"Pasó una situación que no me gustó y lo borré de todos lados”, aseguró la integrante de la revista teatral Nuevamente juntos, en diálogo con Involucrados.

Libre para un nuevo amor y tras concluir la temporada en La Feliz, Sol visitó Intrusos y contó el medio por el cual los hombres intentan llegar a ella, para conquistarla.

"Antes, la mayoría me mandaba (mensajes) por Instagram, ahora es por WhatsApp. Me mandan mensajes y no se ve la fotito. Eso a mí me causa gracia. Entonces, les digo: '¿Cómo sé que sos vos?'. Esto me pasó recién, no voy a decir quién. Me mandó un corazón y un solcito. No tengo el número agendado. Le puse: '¿Quién sos?'. Me pone, 'tal...' y le clavé el visto".

En tren de confesiones, Pérez contó que mucho de los hombres que le mandan mensajes no son solteros y que hay un reconocido futbolista que no deja de escribirle.

"Me escriben muchos casados, con familia. Tengo uno que estoy al borde de hacer una denuncia (bromea)... Es muy insistente, me mandó un reloj y flores. Está jugando afuera. Hasta me ofreció mandarme un pasaje... Y yo le digo: 'Esto es raro, vos no tenés una familia'. Y me pone: 'Sí, ¿pero es un impedimento?'. 'Y, ¡sí'! Es un futbolista importante. Y la mujer es hermosísima".