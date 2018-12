El 2018 fue su año. Consagrada como sex symbol y dando sus primeros pasos como vedette, a Sol Pérez sólo le falta el amor. Pero pese a que se la vinculó con varios jugadores de fútbol y hasta con algunos compañeros de elenco, reconoció que en asuntos del corazón no le fue tan bien.

"Yo no tengo mucha suerte en el amor. Creo que me enfoco tanto en el trabajo que dejo de lado esa parte", confesó la diosa del espectáculo Nuevamente Juntos en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial de La Once Diez.

"Sí me divierto, obviamente... Tampoco soy una aburrida que no hace nada y no salgo de mi casa. Me divierto y la paso bien, pero no estoy enfocada en una relación. Y las veces que estuve y que dije 'este chico me gustaría para algo más serio', me funcionó muy mal. No me funcionó directamente. Entonces creo que le esquivo a esa parte porque no tengo mucha suerte", agregó.

Por otro lado, adjudicó su "mala suerte" en el amor a las redes sociales: "Creo que juegan muy en contra hoy en día, porque está todo más al alcance de la mano. Antes para conquistar o para invitar a salir a una chica la tenías que ver, le mandabas un mensajito de texto, pero la conocías de algún lado o te la habías cruzado de algún lado, o tenías amigos en común o habías compartido algo. Hoy, en Instagram, likeas una foto y hablás con uno de tal lugar y mañana con otro de otro lado. Eso le pasa tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces te histeriqueo a vos y mañana a otra, hoy salgo con vos y mañana con otra".

"Está todo como muy complicado y todo a la vista de todo, con las redes sociales te entarás de todo rapidísimo. Y juega en contra si estás apostando a algo serio y ves que otro le está likeando la foto a veinticinco millones de fotos y comentando todas las fotos", continuó.

Por último, Sol se refirió a su última historia de amor trunca: "La última vez que estuve con un pibe, seguía a minas que tenían 19 años y él tenía 30. Algunas eran compañeras de los hermanitos de mis amigas. Entonces yo decía '¿qué onda?, ¿qué esta pasando acá?'. No me gusta. Si bien no estoy en contra de la diferencia de edad para el amor, creo que un chico de 30 vivió un montón de cosas que una chica que acaba de terminar el colegio no. Decís 'este es un inmaduro que quiere cualquier cosa o quiere joder'. No da".