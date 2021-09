Sol Pérez contó por qué está buscando un nuevo departamento tras dos años de convivencia: "Queremos un lugar grande para formar una familia"

Después de varios romances que no terminaron de la mejor manera, Sol Pérez encontró la estabilidad junto a Guido Mazzoni, un empresario con el que convive desde hace dos años. En Implacables, la panelista de Nosotros a la mañana reveló que se encuentra a la búsqueda de un departamento, y adelantó en exclusiva que el motivo, además de que se le vence el contrato de alquiler, es que con su pareja quieren “formar una familia con niños y todo”.

“Nosotros vivimos juntos hace dos años y ahora nos tenemos que mudar porque nos vence el contrato y, si bien el departamento está buenísimo y es bastante espacioso para los dos, queremos ir a otro lugar y estamos viendo adonde”, Contó Sol en un móvil del ciclo que conduce Susana Roccasalvo. “Estamos pensando claramente en un lugar y un espacio para formar una familia con niños y todo así que hay que buscar. Gran paso, sí. Igual si ya vivimos dos años en pandemia, espero que no nos separemos más”, propuso, antes de dejar de lado la idea de “abrir la pareja”, como le propuso la cronista.

“En sí no me parece mal porque lo respeto y me parece bien que cada uno busque la forma de vivir tu vida y ser feliz. Me parece que eso es lo importante, la opinión del resto está demás”, analizó Sol Pérez. “A Mí me cuesta pensar a Guido con otra persona y qué podría suceder si se engancha con esa persona porque una cosa es lo pasional, y otra muy distinta es el amor y las ganas de formar una familia”, concluyó.