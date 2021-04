Sol Pérez apuró a su novio en MasterChef Celebrity 2: "Si él no quiere, me caso con quien me mande una buena propuesta"

Este lunes Sol Pérez regresó a MasterChef Celebrity 2 en la semana de revancha que da el ciclo a todos los participantes eliminados en la primera ronda. En complicidad con Marcelo Polino y Santiago del Moro la modelo aprovechó para reclamarle a su novio la demorada propuesta de matrimonio que siente que le debe.

Mientras Sol trataba de recrear el plato con pescado que la dejó afuera de competencia en la última ocasión recibió la visita de Santiago del Moro, que le preguntó a Marcelo Polino si prevé que la modelo se case este año con su novio, Guido Mazzoni. “Estamos haciendo un esfuerzo, pero el novio no afloja. Cada programa que hago lo sacamos por teléfono, por Zoom…”, dijo el embajador de MasterChef.

“Estuve tanteando y me dijo 2023 Guido”, lo justificó Sol. “Bueno, si no es con Guido será con otro Sol. Hay medio país que se quiere casar con vos”, le señaló Del Moro.

“¡Ah, bueno! ¡Que empiecen a mandar! Yo me quiero casar, así que si mi novio no se quiere casar, me caso con alguno que mande una buena propuesta. Para Guido, para que lo tenga en cuenta”, le dijo Sol Pérez a Mazzoni, mirando fijamente a cámara.