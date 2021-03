Sol Pérez apuntó filosa contra sus excompañeros de MasterChef: "Gente que se hace la buenita y nada que ver"

El enojo de los famosos de MasterChef Celebrity hace que en ViajeChef, el ciclo posterior al programa donde Robertito Funes lleva en un auto a los eliminados, terminen relajándose y ventilando las internas. En esta oportunidad fue Sol Pérez quien apuntó contra algunos de sus excompañeros tras quedar afuera del reality.

“Era un grupo muy buena onda. Había personas olvidables, claramente, como pasa en cualquier lugar”, comentó la exchica del clima con una carcajada, mientras el periodista indagaba sobre quiénes eran los famosos. “No importa quién. Olvidable, justamente, como para olvidarse”, aseguró Sol.

“Si uno va y labura con buena onda, tenés cero posibilidades de enfrentarte con alguien. Empezás a no hablarle a esa gente, no es parte de la existencia y ya está”, lanzó, filosa sin querer dar nombres. “Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver”, terminó diciendo Sol, quien tuvo roces al aire con Dani La Chepi, que la señaló como “la más competitiva”, y con varias compañeras como Flavia Palmiero, Georgina Barbarossa o Candela Vetrano, que no le trajeron un queso crema que se había olvidado del supermercado.

¿Se vendrá la venganza de Sol Pérez en el repechaje de MasterChef Celebrity?