Sofía Zámolo rompió en llanto tras escuchar a Natalie Weber hablando de su lucha contra el cáncer: "La admiro"

A fines de 2016, Natalie Weber compartió en Instagram una significativa postal, rodeada por el equipo médico que la trató durante su batalla contra el cáncer de mama, que afortunadamente fue vencido.

Recordando su enfermedad y el apoyo incondicional que recibió de su marido, Mauro Zárate, con quien lleva 10 años de amor y tiene dos hijos, Mía y Rocco, Natalie hizo emocionar a todo el equipo de Incorrectas al describir su lucha, especialmente a Sofía Zámolo, quien no contuvo su llanto.

"A Nati la conozco hace muchos años. Compartimos cosas de nuestras vidas y nos encontramos en golpes muy duros de la vida. Admiro un montón la fuerza que ella tiene y aprendo un montón". G-plus

"Mi mamá y Mauro estuvieron todo el tiempo al lado mío. Nunca se les cayó una lágrima adelante mío. Siempre era cuando yo me ponía a llorar... Porque te hacés estas preguntas '¿por qué a mí?', 'mis hijos no se van a acordar de mí'. Ese era mi temor, porque el nene tenía 10 meses y nosotros teníamos 30 años. Lo lógico iba a ser que Mauro rehaga su vida con otra mujer y Rocco iba a ver a otra mamá que no era yo. Y era lo lógico porque Mauro iba a enviudar muy joven. Ese era mi pánico, que no se acuerden de mí, y quería que les muestren fotos mías a mis hijos para que me tengan presente", dijo Weber, emocionada hasta las lágrimas.

Luego, agregó: "Esto no lo hablaba tanto con mi mamá porque no quería que ella tenga el terror de que se le podía morir una hija. Prefería hablarlo con mi psicóloga... Mi mamá estuvo al pie del cañón todos los días y agradezco todos los días la mamá que tengo. Y agradezco como fue Mauro conmigo. Ahí me sentí muy amada".

Conmovida con el relato de Natalie y tras advertir que a más de una "vayaina" se les caían las lágrimas, Moria Casán le dio la palabra a Sofía, quien estaba visiblemente en llanto: "Me parecés una mujer hermosa de alma... Zámolo te veo súper conmocionada", le dijo la One. Y la modelo explicó el porqué de sus incontenibles lágrimas: "Yo la quiero mucho, somos muy amigas. A Nati la conozco hace muchos años, pero nos hicimos muy amigas gracias a este programa. Además, somos vecina y compartimos muchas cosas, compartimos cosas de nuestras vidas y nos encontramos en cosas muy parecidas, golpes muy duros de la vida. Admiro un montón la fuerza que ella tiene y aprendo un montón. Está buena la fuerza que ella transmite", dijo Zámolo, mientras se paraba para darle un abrazo a Weber.