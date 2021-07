Sofía Zámolo quebró en llanto al ver una foto de su madre en plena nota: "La veo a mi mamá y no puedo ni hablar"

Sofía Zámolo se conmovió en vivo al ver imágenes de su madre, quien murió en febrero tras luchar contra un cáncer de páncreas e hígado. En Los Ángeles de la Mañana, la modelo quebró en llanto cuando Ángel de Brito le realizaba una entrevista en la que hablaron acerca de la maternidad y la muerte de su mamá, María Cristina Guerrero, al poco tiempo de haber nacido su hija California.

“Fue todo muy a la vez, la enfermedad de mamá, perderla y la vez prepararme para ser mamá. La veo a mi mamá y no puedo… Ya desde el vamos, mi persona preferida en el mundo era mi mamá… no puedo ni hablar”, expresó emocionada Zámolo en la emisión de eltrece.

De inmediato, De Brito pidió a la producción que saquen las fotografías para poder continuar con la nota. “Era muy difícil al principio conectar, como que todo el tiempo trataba de conectar con la felicidad de ser mamá, más teniendo en cuenta lo que había costado quedarme embarazada”, explicó luego Sofía.

Más sobre este tema El conmovedor mensaje de Sofía Zámolo a 4 meses de la muerte de su mamá: "Cuando mi hija mira tu foto sonríe"

Sofía Zámolo admitió que también se sintió culpable de disfrutar la maternidad mientras su madre batallaba contra el cáncer: “A la vez me sentía culpable porque tenía toda la tristeza por todo lo que estaba viviendo con mamá. Con mamá me pasaba que no sabía cuánto tiempo me quedaba con ella, entonces vivía como esa mezcla de estar con mi hija y tratar de disfrutarla a ful y a la vez disfrutarla a mamá. Mis dos personas preferidas en el mundo”.