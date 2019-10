A Sofía Zámolo no le gustó cómo la llamó Mica Viciconte y discutieron en vivo: "Te pido que te ubiques"

Un inusitado cortocircuito se desató en Incorrectas entre Sofía Zámolo y Mica Viciconte. La primera se molestó porque la novia de Fabián Cubero la llamaba por el apellido y terminaron revelando una interna.

“Opino como Zámolo, para mí ella quiso expresar...”, arrancó diciendo Mica, sobre un informe, pero Sofía la frenó a pura ironía. “Qué lindo nombre me pusieron mis papás: Sofía me llamo”, lanzó, mientras la ex Combate reaccionaba con sorpresa. “¿Qué pasó? Ay, Dios. Cada vez que digo algo, ¿siempre tenés que responder?”, fue al cruce. “Me gusta que me digan Sofía”, le dijo la modelo, mientras Moria intervenía para tratar de calmar las cosas sin éxito.

Sofía: "Yo hablo de lo mío y no me meto en lo tuyo. El otro día te sentaste al lado mío y empezaste a decir '¿vos no estás matada (sic) con Nicole?'. No, no estoy matada (sic). Si yo tuve un problema con ella y después lo hablé y lo arreglé es un tema mío". G-plus

“Zámolo es tu apellido, te guste o no”, retrucó la participante de Bailando 2018. “Constantemente tratás a las personas así y yo te dije que no te llamo ‘Viciconte’, te digo Micaela porque soy respetuosa”, la siguió su compañera, mientras Mica seguía firme en que no era su intención faltarle el resperto y la conductora contaba que desde el incio del programa ella llama a sus “vayainas” por el apellido. “A mí no me jode mi apellido, lo llevo bien puesto”, recalcó Mica, pero Sofía terminó contando que su malestar viene de mucho tiempo atrás.

Sofía:- Viene desde hace un par de semanas, de programas, en los que en algún momento yo doy mi opinión y he sentido algunos ataques por parte de Mica. Al principio del programa, cuando yo entré, ella me decía “Zámolo, Zámolo” y yo no la conozco. La trato de “Micaela” por una cuestión de respeto. Para mí llamar por el apellido no es respetuoso.

Mica:- Tenés muchos mambos.

S:- No tengo ningún mambo, yo no te falto el respeto y te pido que te ubiques.

M:- No te estoy faltando el respeto.

S:- El otro día me faltaste el respeto cuando salí a hablar de Silvina, yo estaba dando una opinión y me saliste a atacar.

M:- No te ataqué.

S:- Yo hablo de lo mío y no me meto en lo tuyo. El otro día te sentaste al lado mío y empezaste a decir “¿vos no estás ‘matada’ con Nicole?”. No, no estoy ‘matada’ (sic). Si yo tuve un problema con ella y después lo hablé y lo arreglé es un tema mío.

M:- Evidentemente tenés algo personal, por que yo me estoy enterando recién de esto.

S:- Nunca te conocí hasta que llegué acá al programa.

¡Se pusieron picantes! El cruce de Sofía Zámolo y Mica Viciconte en Incorrectas.