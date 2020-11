Sofía Pachano reveló la profunda charla que tuvo con Aníbal de adolescente: "Le dije 'creo que sos gay'"

Cada vez que a Anibal Pachano (65) le preguntas sobre su sexualidad, el artista contesta que es "feminine-masculine and singular", una respuesta que Sofía Pachano (32) sospechaba desde que era adolescente. Así lo blanqueó la participante de MasterChef Celebrity en su paso por PH, Podemos Hablar.

El disparador de su revelación fueron las contradicciones a la hora de que su papá la criara de chica, y su postura respecto de la monogamnia: "Yo soy criada con Disney. Para mí, el príncipe azul me venía a buscar, me iba a casar y a los 32 de ahora iba a tener tres hijos. Y mi marido me iba a amar para toda la vida. (…) Hoy en día me replanteo la monogamia porque siento que es una elección, yo lo elijo, pero no es algo impuesto".

"Fue un proceso hasta que él lo entendió. Y yo entendí que él se refería a su cama, porque nunca había encontrado una pareja como para blanquear. Yo hablaba de su felicidad, no de su acto sexual". G-plus

"¿Pueden creer que Pachano me crió así? Es la doble cara de mi papá, que no me dejaba que duerma en casa con mi novio. Así fue como yo decidí no vivir más con él. Me crió recontra tradicional…", continuó la también hija de Ana Sanz sobre cómo la educaron sus papás, separados desde que era una nena pequeña.

Intrigado, Andy Kusnetzoff luego indagó sobre las charlas de grande entre su invitada y el bailarín respecto a su elección sexual. "Yo siempre digo que Aníbal no me habló. Nunca hablé del tema. Sino que yo fui y me senté a plantearselo como niña sobreadaptada y a mis 16 años le dije 'a mí me gustaría que vos seas feliz. Yo creo, me da la sensación, que vos sos gay. Me gustaría que tengas una pareja, me lo blanquees y seamos una familia'. ¿Si cambiamos los roles padre e hijo? ¡Es la historia de mi vida!".

"Y él me dijo que nunca iba a hablar de eso conmigo. Me bajó la persiana, y le dije que me parecía injusto que lo hable con todo el mundo menos conmigo... Fue un proceso. Yo lo cuento porque quizá pasa en muchas familias. Fue un proceso hasta que él lo entendió. Y yo entendí que él se refería a su cama, porque nunca había encontrado una pareja como para blanquear. Yo hablaba de su felicidad, no de su acto sexual".