Sofía "Jujuy" Jiménez tuvo un percance femenino en vivo y se puso muy incómoda: "Sigo nerviosa"

Invitada a A la Barbarossa, Sofía "Jujuy" Jiménez protagonizó un incómodo momento en pleno programa. La modelo y periodista se indispuso, se manchó y tuvo que ir al baño a higienizarse.

Afectada por lo ocurrido, Jujuy volvió al vivo y expresó: "Ay perdón, quiero pedir disculpas porque sigo nerviosa".

"Nos pasa a todas las mujeres, tesoro. Quedate tranquila", la consoló Georgina Barbarossa, al verla muy incómoda por la situación, y le dio un abrazo.

Y Sofi le contestó, haciendo puchero: "La gente está mandando mensajitos. Gracias. Sí. Nos puede pasar a todos".

Descontracturado el momento sin filtros, Nancy Pazos apuntó: "Esta hasta prohibido hablar en la televisión de la menstruación. Naturalicémoslo. A veces no manchamos".

"Tenés razón. Orgullosa de ser mujeres. Gracias, igual. Y disculpen si los molesté", insistió Sofía "Jujuy" Jiménez.

Y Georgina cerró el tema con humor: "Cómo te cambia el humor cuando estás indispuesta. Yo era una araña de mala, por eso ahora soy tan simpática, porque se me retiró hace tiempo".

SOFÍA "JUJUY" JIMÉNEZ SE RECONCILIÓ CON BAUTISTA BELLO

En abril de 2022, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó a la prensa que su noviazgo con el polista Bautista Bello había llegado a su final, tras un año de relación.

Sin embargo, el amor pudo más y este año lo comenzaron juntos y enamorados en Punta del Este, como fueron fotografiados en el evento de Nails & co por Ciudad Magazine.

"Volvimos. La realidad es que el tiempo que me tomé para mí, para viajar, en el que él me bancó, me sirvió para darme cuenta de lo valioso que es y lo importante que es para mí", le dijo la modelo y periodista a este sitio.

Luego, Jujuy aseguró, enamorada: "El reencuentro fue como si el tiempo no hubiese existido. Así que, estamos muy felices".