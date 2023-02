Sofía Aldrey le envió un mensaje a Estefi Berardi por su supuesto romance con Fede Bal: "Que deje de mentir"

La decisión de Estefi Berardi de demandar a los que difundan sus supuestos chats con Fede Bal, que ella asegura que son inventados, le generó un durísimo cruce con Yanina Latorre, y ahora se sumó la propia Sofía Aldrey, que le envió un mensaje a través de la panelista.

Este jueves en Intrusos, Marcela Tauro mostró capturas de la grabación en video que Aldrey hizo de los chats de Bal aprovechando que él se dejó la sesión de Instagram abierta en una computadora, pero en LAM, Berardi volvió a negar que esos mensajes sean reales.

“Lo más grave que puede haber pasado acá es que te hayas volteado a Fede Bal”, al animó De Brito, antes de proponerle: “¿Saldrías con Fede Bal? Sería hermoso, Estefi, por favor. Serías la novia de Fede Bal, después te engaña y vienen todas las ex en vivo”, llegó a decir antes de que Yanina anunciara un mensaje en vivo de Aldrey.

“Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackée nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?, te pregunta Sofía”, leyó al aire el conductor.

Más sobre este tema Yanina Latorre incomodó a Estefi Berardi por sus supuestos chats con Fede Bal: "Los tengo, pero no los voy a mostrar"

SOFÍA ALDREY LE ENVIÓ UN MENSAJE EN VIVO A ESTEFI BERARDI POR SUS SUPUESTOS CHATS CON FEDE BAL

Luego de que Yanina Latorre le contara que Aldrey grabó todas las conversaciones que habría mantenido con Bal, Estefi mantuvo su postura, lo que enojó más a Aldrey, que le envió más mensajes a Ángel de Brito, que los leyó al aire.

“Está muy enojada, muy triste”, evaluó algunos minutos después. “’Él es un manipulador que da vuelta todo, como lo hizo con Sol (Báez) durante cuatro años’”, leyó De Brito, eligiendo qué mensajes destacar de todos los que le envió la maquilladora.

“’¿Por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero estar en la tele, no tengo nada que ver. No tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo’”, agregó De Brito.

“Solo quiero que se sepa la verdad de que cómo él manipula y lastima. Ya se terminó para mí, ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos, es un tipo patológico con un problema de que utiliza a la gente y lastima. Yo estoy triste, solamente hablo para que se sepa la verdad porque no me interesa estar en este medio, pero sí que se sepa cómo es él”, cerró Ángel.