Sofi Morandi y el rumor de affaire con Julián Serrano: "Capaz yo también hubiera estado celosa si fuera Malena Narvay"

A mediados de año, un bullicioso rumor de romance vinculó a Sofi Morandi y Julián Serrano. En medio de la polémica, el actor renunció al Súper Bailando por lo que su partenaire debió hacer dupla con su coach, Nicolás Merlin.

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, la youtuber fue consultada por su actual relación con Serrano y la reacción de la pareja del joven, Malena Narvay. “Julián no me mandó un mensaje para apoyar el equipo. No se pudrió la relación, seguimos teniendo contacto, pero no hablamos del Bailando”, comenzó.

“Es como en los elencos, son tus mejores amigos por cuatro meses y después, besito. Hicimos otro chat de WhatsApp, el otro chat no lo borramos, pero quedó en silencio. Si nos cruzamos en un evento, tenemos la mejor”, agregó Sofi.

Luego, le preguntaron puntualmente por el rumor de un romance prohibido. “No estaba enamorada. ¡Jamás! Lo quería mucho como compañero y pegamos mucha onda adentro y afuera del programa. ¿Por qué estaba celosa la novia? No sé, yo capaz también estaría celosa si fuera la novia. Si es mi novio y está tanto tiempo con otra chica, estaría celosa. No celosa de que pase algo, pero sí de estar tanto tiempo”, explicó.

Sobre el final, Morandi volvió a desmentir cualquier tipo de relación con Serrano. “No pasó nada entre Julián y yo. Jamás haría algo así en un bar, menos que es del hijo del Chato Prada”, respondió sobre una supuesta apasionada escena en la noche.