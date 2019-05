Los jóvenes volvieron a lucirse en la pista y el jurado no escatimó en halagos para el equipo. ¡Reviví la performance!

Con el deseo de mantener la copa de campeones que alzaron en el Bailando 2018, Sofi Morandi y Julián Serrano debutaron en el Súper Bailando a todo nivel. Y luego de deslumbrar con su coreografía, el jurado no escatimó en halagos para la pareja.

"Me encanta este trío. Por algo ganaron el Bailando. Se hicieron de abajo, vinieron desconocidos y se convirtieron en campeones. Tienen con qué y hoy lo demostraron nuevamente. Fue muy original la coreografía y ustedes lo hicieron muy bien. Felicitaciones", comenzó la ronda de devoluciones Ángel de Brito, quien puntuó a la pareja con un 10.

Por su parte, Pampita eligió la misma nota y remarcó: "Qué gusto tenerlos acá. Quiero destacar la coreografía, es la primera que me conquista de esta manera. Me gustó de principio a fin, todo. Los chicos están a tiempo, con exactitud y me gusó que en el final se quedaron bien plantados, dijeron 'acá vinimos a ganar una vez más'. Eso sintió. Son una súper pareja. Les deseo lo mejor en esta temporada también".

A su turno, Florencia Peña (quien tiene el voto secreto) se mostró maravillada con la performance: "¡La rompieron! Anoté palabras porque sólo tengo palabras para definir lo que vi. Anoté 'originales', 'relajados', 'con onda', 'alegría', 'creativos'. Son una pareja divina y vienen de salir campeones. Yo creo que hoy elevaron la pista. Para mí fue, hasta ahora, lo mejor que vi. ¡Genial!".

"Un placer verlos. Son dignos campeones, me encantó. Realmente se ve la conexión que tienen, se los ve divertidos, alegres, la coreografía fue preciosa. En toda la ronda, mi puntaje más alto fue un 5, pero voy a hacer una excepción y este va a ser mi primer 6 del año", cerró Marcelo Polino.

Por último, a pedido de Marcelo Tinelli, el BAR (integrado por Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano) también ponderó la presentación y cada uno sumó un punto más al puntaje, dejándolos con un total de 29 puntos.

