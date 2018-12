A horas de enfrentarse a Mica Viciconte en la primera semifinal de Bailando 2018, Sofi Morandi y Julián Serrano brindaron un móvil a Los Ángeles de la Mañana, en el que hablaron de todo.

Pero los millennials se vieron sorprendidos por una pregunta al hueso de Ángel de Brito para Sofi: “Estás re enamorada de Julián Serrano, ¿es cierto Morandi?”.

Sin ocultar su incomodidad, Sofi respondió: “¿Quién? No entendí si está o estás… ¿Yo, enamorada de Julián? Yo voy con otro estilo de pibe (risas). Juli es lo más, pero no es mi estilo. No estaría con chicos conocidos ni que están en pareja”, aseguró.

Entonces Julián habló de la versión que indicaba que su novia, Malena Narvay, estaría celosa de su relación con Sofi: “Lo pusieron bastante tarde, ya está terminando el certamen, pensé que lo iban a poner a las tres semanas. Ella es cero celosa, yo soy más celoso que ella. Con Male tenemos la mejor y sabemos que no va a pasar nada”.

"¿Yo, enamorada de Julián? Yo voy con otro estilo de pibe (risas). Juli es lo más pero no es mi estilo. No estaría con chicos conocidos ni que están en pareja" G-plus

¿Va a ir Male a ver la semifinal el lunes por la noche al estudio de ShowMatch? “Puede ser… Lo estamos pensando por vos Ángel, porque no queremos que nos hagas preguntas que nos incomoden (risas). Male me dice ‘¿vos decís que si voy Ángel me va a preguntar?’. Y sí, es su trabajo. Vamos a ver si tiene ganas. A ella le encantaría venir porque sabe que es importante para mí y que me vengo sacrificando muchísimo en los últimos cinco meses, pero no quiere meterse en todo ese bardo”.

¿Irá Male a alentar a #Serrandín?